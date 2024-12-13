Куда украинцы тратят "тысячу Зеленского": Федоров рассказал детали

Чаще украинцы тратят "Вовину тысячу" на коммуналку.

Уже 1,8 млн взрослых и 520 тысяч детей получили 1 000 грн на карточку Национального кэшбека.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Министр рассказал, что чаще всего украинцы тратят "Зимову єПідтримку" на:

коммуналку — 63%;

мобильная связь — 17%;

донаты Силам обороны Украины — 4%.

"Вовину тысячу" засчитывают в течение 10 дней с даты подачи заявки / Фото: Freepik

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Федоров уточнил, что выплаты засчитываются постепенно.

"Если вы еще не увидели 1000 на карте — ждите, банк обработает заявление и вы получите результат", — отметил он.

Напомним, стали известны "интересные нюансы" по участию в программе "Национальный кэшбек". В частности, договор на открытие карты нацкэшбека в "ПриватБанке" предусматривает согласие клиента на раскрытие банковской тайны по всем его счетам – как текущим, так и открытым в будущем.

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