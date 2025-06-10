Куда вкладывать деньги во время войны: экономист ответил

Деньги / © Unsplash

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Во время войны стоимость активов значительно снижается, а риски потери покупательной способности возрастают.

Об этом рассказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в интервью Главред.

По его словам, прежде всего, хранить деньги «под подушкой» — не вариант. Из-за инфляции они скоро теряют свою ценность. Варианты вложения зависят от объема скопленного капитала.

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Если сбережения значительны — сейчас лучшее время для инвестирования в активы: жилую или промышленную недвижимость, земельные участки, склады.

«Во время войны в любой стране стоимость всех активов минимальна. Если вы приобретете объект по такой сниженной цене, то после завершения боевых действий он существенно вырастет в цене — даже если вы ничего с ним не будете делать», — объясняет Новак.

Для тех, у кого нет больших сумм, он советует держать сбережения в банке, но с грамотным распределением: примерно по трети в каждой из валют — гривны, доллары и евро.

«В гривне вы получите самый высокий депозитный %; в долларе и евро — защита от возможной девальвации. Так вы минимизируете риски и не потеряете деньги ни при каком сценарии развития экономики», — подытожил экономист.

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Напомним, в первом квартале 2025 года средняя зарплата в Украине выросла на 24% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

По официальной информации, средняя зарплата составила 23 460 грн.

В прошлом году она составляла 21 473 грн., то есть за год увеличение составляет почти 2 тысячи грн.