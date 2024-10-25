Кудрицкий успел предоставить госгарантии финансирование двух энергокомпаний скандальной главы Хмельницкой МСЭК, — СМИ

По данным СМИ, речь идет о компаниях "Солар-Инвест" и Холдинговой компании "Энергия Подолья".

В августе 2024 сразу две компании семьи руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы получили от государственной НЭК "Укрэнерго" гарантированное 5-летнее финансирование для развития бизнеса.

Об этом сообщает специализированное издание ExPro со ссылкой на список победителей.

Это произошло 22 августа – за две недели до увольнения с НЭК "Укрэнерго" уже бывшего руководителя Владимира Кудрицкого.

Сумма гарантированной выплаты компаниям Крупы не раскрывается. Однако договоры, заключенные Кудрицким, предусматривают, что государство берет на себя обязательство в любых условиях оплачивать всю электроэнергию по фиксированной цене в течение 5 лет.

По данным СМИ, речь идет о компаниях "Солар-Инвест" и Холдинговой компании "Энергия Подолья". Собственниками компании является семья Крупы.

Как сообщают местные СМИ Хмельницкого, Татьяна Крупа является заслуженной врачом Украины, а также главным врачом учреждения, которое назначает инвалидность в Хмельницкой области. Ее муж Владимир Крупа – бывший руководитель аудитслужбы Хмельницкой области, а их сын Александр Крупа сейчас возглавляет Главное управление Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Татьяна Крупа была задержана НАБУ 5 октября 2024 года по подозрению в незаконном обогащении.