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Кулеба предложил Германии поддержать восстановление одного из регионов Украины

Кулеба предложил Германии поддержать восстановление одного из регионов Украины

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Кулеба предложил Германии поддержать восстановление одного из регионов Украины

Фото: Twitter/Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины встретился с министром экономического сотрудничества и развития ФРГ.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на встрече с министром экономического сотрудничества и развития ФРГ Свеньей Шульце предложил Германии взять на себя ведущую роль в восстановлении одного из регионов Украины, пострадавшего в результате российской агрессии.

Об этом министр иностранных дел сообщил в Twitter.

"В Берлине встретился с министром экономического сотрудничества и развития Германии Свеньей Шульце. Опираясь на видение Президента Зеленского по обновлению Украины, я предложил Германии взять на себя ведущую роль в восстановлении одного из регионов Украины, пострадавших от российской агрессии", — говорится в сообщении.

Напомним, Дмитрий Кулеба совершит визиты в Германию, Бельгию и Нидерланды.

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