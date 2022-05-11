Кулеба предложил Германии поддержать восстановление одного из регионов Украины

Министр иностранных дел Украины встретился с министром экономического сотрудничества и развития ФРГ.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на встрече с министром экономического сотрудничества и развития ФРГ Свеньей Шульце предложил Германии взять на себя ведущую роль в восстановлении одного из регионов Украины, пострадавшего в результате российской агрессии.

Об этом министр иностранных дел сообщил в Twitter.

"В Берлине встретился с министром экономического сотрудничества и развития Германии Свеньей Шульце. Опираясь на видение Президента Зеленского по обновлению Украины, я предложил Германии взять на себя ведущую роль в восстановлении одного из регионов Украины, пострадавших от российской агрессии", — говорится в сообщении.

Met with German Minister for Economic Cooperation and Development @SvenjaSchulze68 в Берлине. Building on President @ZelenskyyUa 's vision for renovation of Ukraine, I invited Germany для того, чтобы взять на себя в rebuilding one of Ukraine regions affected by Russian aggression. pic.twitter.com/ywBxqt6buJ — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 11, 2022

Напомним, Дмитрий Кулеба совершит визиты в Германию, Бельгию и Нидерланды.

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