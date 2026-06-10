Купить алкоголь в интернете станет сложнее: возраст будут проверять через "Дію"

Алкоголь / © pixabay.com

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Верховная Рада поддержала законопроект №15111-д, вводящий автоматический обмен данными о доходах украинцев с цифровых платформ. Речь идет о сервисах, через которые пользователи продают товары, сдают имущество в аренду или предоставляют услуги.

Об этом говорится в материале «Судебно-юридическая газета».

Закон является частью имплементации международного стандарта DPI и правил, аналогичных европейской директиве DAC7. Его цель – заставить операторов цифровых платформ отчитываться о деятельности продавцов.

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Под действие новых правил будут попадать платформы, через которые осуществляется продажа товаров, аренда недвижимости или транспорта, а также предоставление личных услуг, включая фриланс или онлайн-консультации.

В то же время обычных граждан, иногда продающих подержанные вещи, закон должен не задеть. Данные не будут передаваться относительно мелких продавцов, которые за год осуществили менее 30 продаж, а общая сумма полученного вознаграждения не превысила 2000 евро.

Для операторов платформ предусмотрены штрафы. За непредставление отчета или недостоверные данные штраф может составлять 20 минимальных зарплат.

Отдельно законопроект усиливает контроль за онлайн-продажей подакцизных товаров – алкоголя, пива, табака, электронных сигарет и жидкостей к ним.

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Продавать такие товары через Интернет можно будет только при наличии действующей лицензии. Также продавцы должны будут внести свои сайты, домены, URL-адреса и мобильные приложения в специальный государственный реестр.

Если ГНС обнаружит сайт или приложение, продающее алкоголь или табак без регистрации, доступ к такому ресурсу могут ограничить.

Кроме того, продажа алкоголя и табака онлайн будет запрещена без предварительной проверки возраста покупателя. Идентификация должна происходить через данные е-паспорта или е-удостоверения водителя в "Дії", технологии распознавания лица или удаленную проверку оператором в режиме реального времени.

За невыполнение решения о блокировании сайтов-нарушителей для поставщиков электронных коммуникаций предусмотрены штрафы: 34 000 грн за первое нарушение и 68 000 грн за повторное в течение года.

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Также в законопроекте появились нормы, прямо не относящиеся к цифровым платформам. В частности, предусмотрена вывозная пошлина на отдельные виды гранита и камня для строительства и памятников. Ставка будет составлять 0,3 евро за килограмм и будет действовать 10 лет.

Напомним, во вторник, 9 июня, Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект №15111, предусматривающий налогообложение цифровых платформ, известный как «налог на OLX».

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