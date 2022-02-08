Купить жилье станет тяжелее: покупатели недвижимости будут проходить налоговую проверку

Вступил в силу приказ Министерства юстиции и Министерства финансов.

Покупаете квартиру – готовьтесь к проверке: налоговые органы начинают проверять информацию о покупателях недвижимости.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

Также читайте Стоимость квартир в больших городах Украины: где дешевле купить

С января 2022 года вступил в силу приказ Министерства юстиции и Министерства финансов. По документу налоговая должна проверять лицо, которое собирается приобрести недвижимость. Запросы в налоговые органы нотариусы и государственные регистраторы будут формировать на этапе принятия заявлений о регистрации недвижимости.

Орган будет учитывать соответствие личных данных налогоплательщика. Также будут проверять, владеет ли покупатель другим недвижимым имуществом. Полученные результаты будут вноситься в соответствующую электронную базу данных. Только после этого нотариус или государственный регистратор сможет заключить сделку купли-продажи.

Как сообщалось, с 1 января 2022 года согласно "ресурсному закону" с разницы между суммой продажи физическим лицом третьего и последующих объектов недвижимости за один год и ценой, которая перешла к продавцу, нужно уплатить в бюджет 18%. Ранее облагался доход, полученный с продажи второго и последующих объектов за год. Ставка составляла 5%.

Читайте также: