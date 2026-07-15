Купюра 5000 гривен уже на подходе?: в НБУ ответили на слухи о новой банкноте

В НБУ ответили, напечатают ли купюру 5 000 гривен

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После официального объявления о выпуске новой банкноты высшего номинала в 2 000 гривен среди украинцев начали активно распространяться вопросы о дальнейших шагах финансового регулятора. Граждан очень заинтересовало, станет ли следующим этапом реформы появление в кошельках еще большей купюры — например, номиналом 5 000 гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины и ответили на главные опасения общества.

Стоит ли ждать 5 000 гривен

В Нацбанке объяснили, что решения о введении новых номиналов принимаются не спонтанно, а на основе глубочайшего анализа экономических факторов. Специалисты используют специальные математические модели, по которым работают ведущие центральные банки мира. В ответ на вопрос о возможности введения банкноты в 5 000 гривен регулятор расставил все точки над «і».

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«Рассматривая вопрос введения банкнот высших номиналов, Национальный банк прежде всего принимает во внимание экономические факторы и модели. В настоящее время оптимальным высоким номиналом для нашей страны являются 2 000 гривен», — отметили в ведомстве и отвергли идею о пятитысячной купюре.

Почему возникла острая потребность в двухтысячной купюре

Главной причиной такого обновления стали существенные экономические изменения за последние семь лет. С момента появления банкноты в 1 000 гривен средняя зарплата украинцев выросла втрое, а цены подскочили вдвое. Если раньше для выдачи средней зарплаты хватало десяти самых высоких купюр, то сейчас для этого нужно более 30 таких бумажек.

Кроме того, из-за войны объем наличных денег в обращении вырос более чем вдвое и превысил 970 миллиардов гривен. В то же время в НБУ успокаивают: выпуск новых денег не означает включение «печатного станка». Новые банкноты будут поступать исключительно на замену изношенных, поэтому это никак не спровоцирует рост инфляции.

Инновационная защита и исторический символизм

Официально банкнота номиналом в 2 000 гривен войдет в обращение с 4 сентября 2026 года. На ней будет изображен выдающийся украинский поэт-диссидент Василий Стус. Сама дата имеет глубокий исторический символизм, ведь именно в этот день поэт провел свой первый публичный протест и ровно через 20 лет трагически погиб в советском лагере.

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Новые деньги станут настоящим технологическим прорывом в сфере безопасности и будут иметь более 20 элементов защиты. Это первая в мире купюра, получившая уникальную анимированную ленту AnimaTM Colour. Благодаря этой полихромной детали при изменении угла наклона изображение Тризуба будет эффектно меняться на знак гривны.

Напомним, психологически появление новых денег может иметь удручающий эффект на население, которое воспримет это как сигнал к росту цен. Но эксперты уверяют, что появление новой банкноты номиналом 2 000 гривен не повлияет на цены, ведь это не увеличит количество денег в обращении.

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