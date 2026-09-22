Купюры 1, 2, 5 и 10 гривен хотят вернуть в обращение: что известно

Кабмин просят вернуть бумажные 1, 2, 5 и 10 гривен / © Getty Images

Реклама

На сайте Кабинета министров зарегистрировали петицию с призывом возобновить выпуск и обращение бумажных банкнот номиналом в 1, 2, 5 и 10 гривен.

Как отмечается в тексте электронной петиции №41/010962-26эп, полная замена мелких банкнот металлическими монетами создала ряд бытовых и практических неудобств для граждан во время ежедневных расчетов.

Реклама

Авторы петиции называют мелкие монеты тяжелыми, жалуются, что они занимают много места в кошельках, неудобны для использования пожилыми людьми и лицами с нарушениями зрения или моторики из-за сходства размеров и форм. Кроме того, во многих сферах розничной торговли и на транспорте остается необходимость в удобном и быстром наличном расчете.

Реклама

«Мы не предлагаем полностью отказываться от монет, ведь у них более длительный срок эксплуатации. Однако лучшим решением для общества является обеспечение свободы выбора и компромисса — введение параллельного обращения как бумажных банкнот, так и монет номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен», — говорится в тексте петиции.

Напомним, с 2 марта 2026 года Национальный банк Украины (НБУ) полностью изъял из наличного обращения старые банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен образца 2003-2007 годов. Их заменили соответствующими металлическими монетами.

Новости партнеров

Новости партнеров