"Курс будет меняться каждый день": украинские банки и обменники готовят изменения

Курс доллара до 28 июня / © Associated Press

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В украинских банках и обменных пунктах до 28 июня ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозам финансистов, стоимость американской валюты будет колебаться в пределах 44,3–45,2 грн.

Об этом OBOZ.UA рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой.

Что будет с курсом доллара до конца июня

Динамика рынка указывает на возможное расширение спреда до конца недели. Для сравнения, вечером 23 июня в кассах банков доллар покупали в среднем по 44,66 грн., а продавали по 45,16 грн.

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Это свидетельствует о том, что в ближайшие дни валюта может немного подешеветь в покупке, но в то же время вырасти в цене при продаже.

Аналогичная тенденция будет наблюдаться и в небанковских обменниках. Курс там будет в тех же пределах, что и в банках — 44,3–45,2 грн.

Накануне вечером доллар покупали в обменниках по 44,52 грн, а продавали по 45,05 грн.

Эксперты отмечают, что в целом на наличном рынке разница между курсами купли и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

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до 0,5–0,6 грн — в банках;

до 0,6-1 грн — в обменниках.

Разница курсов покупки в банках составит 0,2–0,3 грн, а в обменных пунктах — 0,3–0,5 грн. А разница курсов продаж составит 0,1–0,2 грн в банках и 0,3–0,5 грн в обменниках.

По словам Тараса Лесового, в последнюю неделю июня для валютного рынка будет характерен режим повышенной изменчивости — в отдельные дни амплитуда колебаний курса может достигать 0,3 грн. Но оснований для паники нет.

«Нацбанк сохраняет возможность сглаживать чрезмерный спрос благодаря валютным интервенциям, а режим „управляемой гибкости“, как и с начала его внедрения, будет выполнять стабилизационную функцию», — отметил Лесовой.

Банкир добавил, что текущая ситуация не дает оснований говорить о сильной девальвации гривны. Учетная ставка на уровне 15% свидетельствует о том, что Нацбанк и дальше будет ориентироваться на сдерживание инфляции и курса.

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Кроме того, текущие показатели полностью укладываются в рамки официальных бюджетных ориентиров. Средневзвешенный курс на 2026 год установлен на уровне 45,7 грн/доллар, поэтому стабилизация рынка на отметке около 45 грн не является неожиданностью или сенсацией.

«В конце июня курс может меняться каждый день, но в пределах нового контролируемого диапазона», — добавил Тарас Лесовой.

Курс доллара в Украине: последние новости

Напомним, по словам главного эксперта по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Руслана Черного, нынешнюю стабильность валютного рынка Украины обеспечивают Нацбанк и помощь международных партнеров.

Специалист считает странным, что во время войны в стране держится достаточно хороший курс доллара, ведь стабильность гривны в значительной степени зависит от ситуации на фронте и объемов внешнего финансирования.

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Однако при неблагоприятном сценарии курс доллара может существенно возрасти и даже превысить отметку в 50 гривен. В частности, при возобновлении российского наступления или проблем с международной помощью курс может подняться до 47–48 гривен за доллар.

Если возникнут серьезные геополитические или экономические осложнения — например, непредсказуемые действия Дональда Трампа или прекращение траншей от Европы — американская валюта рискует взлететь более 50 грн.

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