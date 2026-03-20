Курс доллара бьет рекорды: будет ли 50 грн за доллар - прогноз аналитика

Доллар дорожает / © Associated Press

Валютный рынок Украины в марте 2026 года вошел в фазу повышенной турбулентности. Стоимость украинской гривны сейчас почти не зависит от рыночных факторов, ее формирует политика НБУ.

Об этом заявил Алексей Кущ в эфире Новости.LIVE «Мир на изломе».

По его оценке, в обозримой перспективе национальная валюта может оставаться в диапазоне до 45 грн за доллар.

«Пока гривна будет в горизонте до 45. После этого возможно дальнейшее движение», — не исключает эксперт.

Почему доллар стремительно дорожает

Главным триггером на глобальном рынке стала ситуация с энергоносителями. Из-за боевых действий между США и Ираном цена нефти марки Brent подскочила более 101 доллара за баррель. Это отразилось на импортозависимой экономике Европы, что привело к ослаблению евро. В то же время доллар существенно укрепил свои позиции.

Стремительное подорожание доллара — последние новости

Эксперты прогнозируют дальнейшее удорожание валюты в Украине. Экономист Андрей Забловский отмечает, что война на Ближнем Востоке стала тем самым «черным лебедем», заставившим Нацбанк ускорить обесценивание гривны на 3-4 месяца раньше плана.

Стремительный рост курса доллара также провоцирует спекулятивный спрос, когда за одну неделю стоимость валюты растет на 1% и более, активизируется волна покупки.

НБУ внимательно отслеживает ситуацию. По достижении критических уровней регулятор вмешался на рынок, увеличив предложение валюты и повлияв на курс евро.

Текущий рост курса доллара уже создает давление на инфляцию и активизирует спекулятивный спрос. Поэтому вмешательство НБУ было логичным: регулятор дал возможность коррекции евро, чтобы снизить давление на доллар.

Аналитик Андрей Шевчишин напоминает о золотом правиле инвестора — диверсификации. Но предостерегает от покупки валюты именно сейчас, когда цена «кусается».

«Инвестировать в доллар, когда он дорожает — нецелесообразно. Лучше взять паузу. Как только облака над гривной рассеются, НБУ начнет ее укреплять — вот тогда и стоит покупать. Вместо этого курс евро сейчас почти не растет, поэтому евровалюту покупать можно уже сейчас», — говорит аналитик.

Доллар подорожал перед выходными, что с другими валютами

Национальный банк Украины на 7 копеек поднял курс доллара по отношению к гривне. Официальный курс на 20 марта установили на уровне 43,96 грн за 1 доллар, свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Курс евро составляет 50,50 грн, что на 2 копейки ниже, чем вчера.

Официальный курс польского злотого в это время установили на уровне 11,79 копеек.