Курс доллара бьет рекорды: официальный курс валют на 8 января
Гривна ослабла еще на 16 копеек, а доллар снова обновил исторический рекорд.
Национальный банк Украины установил на четверг, 8 января, новый официальный курс доллара по отношению к гривне. Американская валюта подорожала сразу на 16 копеек и достигла 42,72 грн за доллар.
Таким образом, курс доллара в Украине в очередной раз обновил исторический максимум.
Предыдущий рекорд был зафиксирован 7 января, когда официальный курс составил 42,56 грн/доллар.
Рост курса доллара свидетельствует о дальнейшем ослаблении гривны на валютном рынке Украины.
