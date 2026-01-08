Курс доллара бьет рекорды: официальный курс валют на 8 января

Курс доллара / © Associated Press

Национальный банк Украины установил на четверг, 8 января, новый официальный курс доллара по отношению к гривне. Американская валюта подорожала сразу на 16 копеек и достигла 42,72 грн за доллар.

Таким образом, курс доллара в Украине в очередной раз обновил исторический максимум.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 7 января, когда официальный курс составил 42,56 грн/доллар.

Рост курса доллара свидетельствует о дальнейшем ослаблении гривны на валютном рынке Украины.

