Курс доллара до конца месяца: чего ожидать украинцам

Доллары

Реклама

Украинский валютный рынок, как и экономика в целом, переходит в кульминационный этап года. Дальнейшее развитие событий определит динамику финансовой стабильности.

Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

Эксперт отметил, что фундаментальные факторы украинского валютного рынка остаются стабильными и контролируемыми. По его мнению, до завершения октября курс доллара удержится вблизи 41,6-42 гривен на межбанковском рынке и 41,5-42 гривен — на наличном.

Реклама

Он прогнозирует, что до 2 ноября курс доллара удержится на уровне, при котором 100 долларов будут стоить 4150-4200 гривен, а 1000 долларов — 41500-42000 гривен.

По его словам, курс евро в этот период останется стабильным: 48-49 гривен на межбанковском рынке и 48-49,5 гривен — в наличном сегменте. Таким образом, 100 евро эквивалентны 4800-4950 гривнам, а 1000 евро — 48000-49500 гривен.

По словам директора департамента финансовых рынков «Глобус Банка» Тараса Лесового, в октябре доллар будет стоить 41,2-42,2 грн, а евро — 47,5-49,5 грн. Валютный рынок, по его словам, будет находиться под влиянием нескольких важных факторов.

Напомним, ранее мы писали о том, что НБУ установил официальный курс доллара на уровне 41,90, евро — 48,55. В эти выходные используются официальные курсы НБУ,которые были установлены на пятницу.