Курс доллара и евро на 13 января: основная валюта подскочит в цене

Стоимость доллара составляет 27,7 грн, а евро – 31,5 грн.
В четверг, 13 января, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 13 января:
- Доллар США – 27,70 грн (плюс 20 коп.).
- Евро – 31,47 грн (плюс 30 коп.)
Курсы валют в банках и обменниках 12 января:
- Доллар США – 27,55/27,80 грн.
- Евро – 31,10/31,50 грн.
Напомним, среднегодовой курс на 2022 год в государственном бюджете заложили на уровне 28,6 гривны за доллар.
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