Курс доллара и евро на 14 января и выходные: валюта продолжает дорожать

Курс доллара и евро на 14 января и выходные: валюта продолжает дорожать

Стоимость доллара составляет 27,7 грн, а евро – 31,8 грн.

В пятницу, 14 января, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины. Эти же курсы валют будут действовать в течение ближайших двух выходных – субботы и воскресенья, 15 и 16 января.

Официальные курсы валют Нацбанка на 14 января:

Доллар США – 27,73 грн (плюс 3 коп.).

Евро – 31,78 грн (плюс 31 коп.)

Курсы валют в банках и обменниках 13 января:

Доллар США – 27,70/27,90 грн.

Евро – 31,45/31,85 грн.

Напомним, среднегодовой курс на 2022 год в государственном бюджете заложили на уровне 28,6 гривны за доллар.

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