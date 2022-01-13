Курс доллара и евро на 14 января и выходные: валюта продолжает дорожать

Стоимость доллара составляет 27,7 грн, а евро – 31,8 грн.
В пятницу, 14 января, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины. Эти же курсы валют будут действовать в течение ближайших двух выходных – субботы и воскресенья, 15 и 16 января.
Официальные курсы валют Нацбанка на 14 января:
- Доллар США – 27,73 грн (плюс 3 коп.).
- Евро – 31,78 грн (плюс 31 коп.)
Курсы валют в банках и обменниках 13 января:
- Доллар США – 27,70/27,90 грн.
- Евро – 31,45/31,85 грн.
Напомним, среднегодовой курс на 2022 год в государственном бюджете заложили на уровне 28,6 гривны за доллар.
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