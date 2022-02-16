Курс доллара и евро на 16 февраля: валюта ослабила свои позиции

Стоимость доллара – 28,2 грн, евро – 32,0 грн.
В среду, 16 февраля, гривна начала укрепляться. Официальные курсы валют обнародованы Национальным банком Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 16 февраля 2022 года:
- Доллар США – 28,24 грн (плюс 30 коп.).
- Евро – 32,03 грн (плюс 31 коп.).
Антирекорды гривны по официальному курсу валют НБУ за все годы:
- Доллар США – 30,01 грн (26 февраля 2015).
- Евро – 35,66 грн (26 января 2018 года).
Курсы валют в банках и обменниках 15 февраля 2022:
В обменниках резко подскочила цена продажи валюты.
- Доллар США – 28,18/28,60 грн.
- Евро – 31,90/32,55 грн.
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