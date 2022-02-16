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Курс доллара и евро на 16 февраля: валюта ослабила свои позиции

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Курс доллара и евро на 16 февраля: валюта ослабила свои позиции

unian.net

Стоимость доллара – 28,2 грн, евро – 32,0 грн.

В среду, 16 февраля, гривна начала укрепляться. Официальные курсы валют обнародованы Национальным банком Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 16 февраля 2022 года:

  • Доллар США – 28,24 грн (плюс 30 коп.).
  • Евро – 32,03 грн (плюс 31 коп.).

Антирекорды гривны по официальному курсу валют НБУ за все годы:

  • Доллар США – 30,01 грн (26 февраля 2015).
  • Евро – 35,66 грн (26 января 2018 года).

Курсы валют в банках и обменниках 15 февраля 2022:

В обменниках резко подскочила цена продажи валюты.

  • Доллар США – 28,18/28,60 грн.
  • Евро – 31,90/32,55 грн.

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