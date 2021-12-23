Курс доллара и евро на 24 декабря и выходные: валюта дорожает

Курс доллара и евро на 24 декабря и выходные: валюта дорожает

Стоимость доллара составляет 27,3 грн., а евро – 30,8 грн.

В пятницу, 24 декабря, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины. Эти же курсы валют будут действовать в ближайшие три выходных — субботу, воскресенье и понедельник, 25, 26 и 27 декабря.

Официальные курсы валют Нацбанка на 24 декабря:

Доллар США – 27,27 (плюс 2 коп.).

Евро – 30,84 грн (плюс 4 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 23 декабря:

Доллар США – 27,15/27,35 грн.

Евро – 30,60/30,90 грн.

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