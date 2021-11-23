Курс доллара и евро на 24 ноября: валюта дорожает

Стоимость доллара составляет 26,9 грн, а евро – 30,2 грн.
В среду, 24 ноября, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародованы Национальным банком Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 24 ноября:
- Доллар США – 26,86 грн (плюс 21 коп.).
- Евро – 30,23 грн (плюс 18 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 23 ноября:
- Доллар США – 26,70/26,95 грн.
- Евро – 30,00/30,35 грн.
Читайте также:
- МВФ одобрил предоставление Украине $700 млн транша.
- Шмыгаль рассказал, на что Украина направит 700 млн долларов транша МВФ.
- Украинцы все больше пользуются платежными картами: как выросли безналичные расчеты.
- Новогодняя аренда: какое жилье ищут украинцы на праздники и что сейчас с ценами в городах Украины.
- Кто и за что будет платить больше: в Украине в 2022 году вырастет размер налогов, штрафов и других платежей.