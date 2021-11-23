Курс доллара и евро на 24 ноября: валюта дорожает

Курс доллара и евро на 24 ноября: валюта дорожает

Стоимость доллара составляет 26,9 грн, а евро – 30,2 грн.

В среду, 24 ноября, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародованы Национальным банком Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 24 ноября:

Доллар США – 26,86 грн (плюс 21 коп.).

Евро – 30,23 грн (плюс 18 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 23 ноября:

Доллар США – 26,70/26,95 грн.

Евро – 30,00/30,35 грн.

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