Курс доллара и евро на 25-26 сентября: что будет с валютой на выходных

Стоимость доллара составляет 26,52 грн, а евро — 31,08 грн.
В пятницу, 24 сентября, доллар и евро подешевели. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины. Эти же курсы валют будут действовать в течение ближайших выходных — субботы и воскресенья, 25 и 26 сентября.
Официальные курсы валют Нацбанка на 25-26 сентября:
- Доллар США — 26,52 грн (минус 15 коп)
- Евро — 31,08 грн (минус 20 коп).
Курсы валют в банках и обменниках 24 сентября:
- Доллар США — 26,5/26,7 грн.
- Евро — 31,05/31,35 грн.
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