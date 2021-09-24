Курс доллара и евро на 25-26 сентября: что будет с валютой на выходных

Курс доллара и евро на 25-26 сентября: что будет с валютой на выходных

Стоимость доллара составляет 26,52 грн, а евро — 31,08 грн.

В пятницу, 24 сентября, доллар и евро подешевели. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины. Эти же курсы валют будут действовать в течение ближайших выходных — субботы и воскресенья, 25 и 26 сентября.

Официальные курсы валют Нацбанка на 25-26 сентября:

Доллар США — 26,52 грн (минус 15 коп)

Евро — 31,08 грн (минус 20 коп).

Курсы валют в банках и обменниках 24 сентября:

Доллар США — 26,5/26,7 грн.

Евро — 31,05/31,35 грн.

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