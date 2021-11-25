Курс доллара и евро на 26 ноября: валюта дорожает

Стоимость доллара составляет 27 грн, а евро – 30,3 грн.

В пятницу, 26 ноября, доллар подорожает, а евро подешевеет. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины. Эти же курсы будут действовать в ближайшие два выходных — в субботу и воскресенье, 27 и 28 ноября.

Официальные курсы валют Нацбанка на 26 ноября:

Доллар США – 27,02 грн (плюс 10 коп.).

Евро – 30,33 грн (плюс 16 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 25 ноября:

Доллар США – 26,90/27,10 грн.

Евро – 30,10/30,40 грн.

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