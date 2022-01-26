Курс доллара и евро на 27 января: гривна снова упала до самого низкого за последние четыре года показателя

Курс доллара и евро на 27 января: гривна снова упала до самого низкого за последние четыре года показателя

Стоимость доллара – 28,8 грн, евро – 32,5 грн.

В четверг, 27 января, доллар и евро в очередной раз подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 27 января:

Доллар США – 28,79 грн (плюс 13 коп.).

Евро – 32,48 грн (плюс 18 коп.).

Гривна обесценивается, особенно в последние дни, из-за возможного российского военного вторжения в Украину. С начала 2022 года доллар США в курсах НБУ подорожал на полторы гривны. В последний раз доллар так дорого стоил четыре года назад – 22 января 2018-го его официальный курс составлял 28,84 грн.

Среднегодовой курс на 2022 год в государственном бюджете заложили на уровне 28,6 гривны за доллар.

Курсы валют в банках и обменниках 26 января:

Доллар США – 28,60/28,90 грн.

Евро – 32,20/32,60 грн.

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