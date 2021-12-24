Курс доллара и евро на 28 декабря: после трех выходных валюта подешевеет

Стоимость доллара составляет 27,2 грн, а евро – 30,8 грн.
Во вторник, 28 декабря, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 28 декабря:
- Доллар США – 27,23 (минус 4 коп.).
- Евро – 30,81 грн (минус 3 коп.).
Официальные курсы валют Нацбанка на 24, 25, 26 и 27 декабря:
- Доллар США – 27,27 (плюс 2 коп.).
- Евро – 30,84 грн (плюс 4 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 24 декабря:
- Доллар США – 27,10/27,30 грн.
- Евро – 30,60/30,95 грн.
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