Курс доллара и евро на 28 января: гривна упала до самого низкого за последние семь лет показателя

Курс доллара и евро на 28 января: гривна упала до самого низкого за последние семь лет показателя

Стоимость доллара – 29 грн, евро – 32,3 грн.

В пятницу, 28 января, доллар в очередной раз подорожает, а евро подешевеет. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины. Эти же курсы валют будут действовать в течение ближайших двух выходных — субботы и воскресенья, 29 и 30 января.

Официальные курсы валют Нацбанка на 28 января 2022 года:

Доллар США – 28,98 грн (плюс 19 коп.).

Евро – 32,34 грн (минус 14 коп.).

Курс доллара в 28,98 грн – это второй столь высокий показатель в истории украинской валюты за последние семь лет. Антирекорд за все годы был 26 февраля 2015-го – тогда по курсу НБУ доллар подпрыгнул до 30,01 грн.

Курс доллара США в официальных курсах НБУ в течение 2015-2022 годов / Национальный банк Украины

Антирекорды гривны по официальному курсу валют НБУ за все годы:

Доллар США – 30,01 грн (26 февраля 2015).

Евро – 35,66 грн (26 января 2018 года).

Курсы валют в банках и обменниках 27 января 2022 года:

Доллар США – 28,75/29,05 грн.

Евро – 32,25/32,65 грн.

Отметим, что гривна активно обесценивается в последние дни из-за возможного российского военного вторжения в Украину. С начала 2022 года доллар США в курсах НБУ подорожал на 1,7 гривны.

Среднегодовой курс на 2022 год в государственном бюджете заложили на уровне 28,6 гривны за доллар.

Рост курса доллара – как будет реагировать Нацбанк и чего ждать от цен в Украине | Новости недели

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