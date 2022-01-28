Курс доллара и евро на 28 января: гривна упала до самого низкого за последние семь лет показателя

Стоимость доллара – 29 грн, евро – 32,3 грн.
В пятницу, 28 января, доллар в очередной раз подорожает, а евро подешевеет. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины. Эти же курсы валют будут действовать в течение ближайших двух выходных — субботы и воскресенья, 29 и 30 января.
Официальные курсы валют Нацбанка на 28 января 2022 года:
- Доллар США – 28,98 грн (плюс 19 коп.).
- Евро – 32,34 грн (минус 14 коп.).
Курс доллара в 28,98 грн – это второй столь высокий показатель в истории украинской валюты за последние семь лет. Антирекорд за все годы был 26 февраля 2015-го – тогда по курсу НБУ доллар подпрыгнул до 30,01 грн.
Антирекорды гривны по официальному курсу валют НБУ за все годы:
- Доллар США – 30,01 грн (26 февраля 2015).
- Евро – 35,66 грн (26 января 2018 года).
Курсы валют в банках и обменниках 27 января 2022 года:
- Доллар США – 28,75/29,05 грн.
- Евро – 32,25/32,65 грн.
Отметим, что гривна активно обесценивается в последние дни из-за возможного российского военного вторжения в Украину. С начала 2022 года доллар США в курсах НБУ подорожал на 1,7 гривны.
Среднегодовой курс на 2022 год в государственном бюджете заложили на уровне 28,6 гривны за доллар.
Читайте также:
- Курс доллара и евро на 31 января: гривна укрепилась, а в НБУ объяснили, что будет дальше.
- Валютные качели: почему подорожал доллар, каким будет курс дальше и чего ждать от цен
- В Нацбанке назвали условия для стабилизации курса гривны: что происходит с украинской валютой.
- Цена на газ для населения: украинские поставщики опубликовали тарифы на февраль.