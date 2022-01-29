Курс доллара и евро на 31 января: гривна укрепилась, а в НБУ объяснили, что будет дальше

Курс доллара и евро на 31 января: гривна укрепилась, а в НБУ объяснили, что будет дальше

Стоимость доллара – 28,8 грн, евро – 32 грн.

В понедельник, 31 января, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 31 января 2022 года:

Доллар США – 28,78 грн (минус 20 коп.).

Евро – 32,02 грн (минус 32 коп.).

28, 29 и 30 января еще действует официальный курс доллара на уровне 28,98 грн – это второй столь высокий показатель в истории украинской валюты за последние семь лет. Антирекорд за все годы был 26 февраля 2015-го – тогда по курсу НБУ доллар подпрыгнул до 30,01 грн.

Антирекорды гривны по официальному курсу валют НБУ за все годы:

Доллар США – 30,01 грн (26 февраля 2015 года).

Евро – 35,66 грн (26 января 2018 года).

Курсы валют в банках и обменниках 29 января 2022 года:

Доллар США – 28,70/29,00 грн.

Евро – 32,00/32,40 грн.

Отметим, что гривна активно обесценивается в последние дни из-за возможного российского военного вторжения в Украину. С начала 2022 года доллар США по курсу НБУ подорожал на полторы гривны.

Среднегодовой курс на 2022 год в государственном бюджете заложили на уровне 28,6 гривны за доллар.

"2022 год начался для финансового рынка Украины очередными вызовами. Нагнетание ситуации на границах Украины существенно ухудшило ожидания участников рынка, что сказалось на снижении стоимости украинских активов (как на внутреннем рынке, так и за рубежом) и формировании девальвационного давления на гривну", — пояснил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Он отметил, что "ситуация – сложная, но не критическая".

"В первую очередь из-за того запаса прочности, которого мы достигли. Накопленные резервы позволяют сглаживать чрезмерные курсовые колебания за счет валютных интервенций. Так, для сбалансирования валютного рынка НБУ продал с начала 2022 года 1,5 млрд долларов США. У нас достаточно резервов для того, чтобы продолжать соблюдать нашу стратегию валютных интервенций и сглаживать колебания. В то же время хочу еще раз подчеркнуть, что Нацбанк не будет повторять ошибки прошлого и не будет пытаться удержать фиксированный обменный курс на определенном уровне. Мы уверены, что рынок в будущем сбалансируется и не исключаем, что может даже быть коррекция", – сказал Шевченко.

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