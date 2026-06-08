Курс доллара и евро на вторую неделю лета: банкир дал прогноз

На валютном рынке июнь будет месяцем контролируемой динамики / © ТСН.ua

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Американская валюта в течение второй недели лета, до 14 июня, будет демонстрировать прогнозируемую траекторию. Резких падений или взлетов не предполагается. На межбанковском рынке показатели будут колебаться в пределах 44,2-44,7 гривны.

Об этом сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

По его прогнозу, на наличном рынке доллар ожидается в диапазоне 44,1-44,6 гривны.

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Евровалюта традиционно демонстрирует несколько большую амплитуду колебаний, поскольку ее курс в Украине напрямую зависит от соотношения пары евро/доллар на мировых торговых площадках.

Эксперты прогнозируют, что и на межбанке, и на наличном рынке евро будет удерживать общие позиции от 51 до 52,5 гривны.

Банкиры также отмечают, что реальных экономических оснований для кризиса нет, а следовательно, любое расшатывание курса является следствием временных панических настроений.

Напомним, финансовый аналитик Алексей Кущ предупредил, что из-за задержек траншей финансовой помощи от Европейского Союза курс доллара в Украине до конца 2026 года может перевалить за 50 гривен.

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