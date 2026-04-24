Курс доллара и евро в мае 2026: к чему готовиться украинцам и бизнесу

В мае 2026 валютный рынок Украины будет находиться под влиянием ряда внутренних и внешних факторов. Курс доллара ожидается в диапазоне 43,5–44,5 грн, а евро — 49,5–52,5 грн.

Об этом для УНИАН рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой.

По словам банкира, на рынке сохранится режим «управляемой гибкости», что делает невозможным резкие и неконтролируемые скачки курса. В то же время, ежедневные колебания могут быть более волатильными, но будут сглаживаться валютными интервенциями Нацбанка. Ожидается, что их средний объем в мае составит до 800 млн. долларов в неделю.

Существенным фактором стабилизации станет поступление первых траншей после разблокирования кредитной программы Европейского Союза в размере 90 миллиардов евро.

«Международная финансовая помощь позволяет Украине покрывать часть бюджетных расходов, а значит, поддерживать экономику даже в сверхсложных военных условиях. Следует напомнить, что в государственном бюджете Украины на 2026 год потребность в международной финансовой помощи оценена в 2,079 трлн грн, что по заложенному в бюджет среднегодовому курсу 45,7 грн/долл. соответствует примерно 45,5 млрд долл.», — объяснил Лесной.

Влияние цен на нефть и глобальные риски

На валютный рынок также будут давить глобальные факторы, в том числе ситуация на Ближнем Востоке. Из-за нестабильности в этом регионе растет стоимость нефти, усиливающая инфляционное давление и поддерживающая американскую валюту. В то же время стабилизация цен может способствовать укреплению евро.

По прогнозу специалиста, курс евро по отношению к доллару на мировых рынках может колебаться в пределах 1,10–1,13 или 1,15–1,18. Для украинцев это означает повышенную изменчивость евро: каждое изменение на 0,01 в паре евро/доллар соответствует примерно 0,5 грн. во внутреннем курсе.

Отдельным фактором риска остаются последствия полномасштабной злости. Разрушение энергетической и логистической систем оказывает непосредственное влияние на потребительские цены и возможности бизнеса.

«Ущерб, который страна-агрессорка наносит энергетической и транспортной инфраструктуре, может давить на экономику, ограничивать возможности бизнеса работать полноценно и, соответственно, отражаться на потребительских ценах. Война далека от завершения, поэтому этот фактор и дальше будет оставаться одним из потенциальных триггеров для валютного рынка», — отметил Лесовой.

Напомним, Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 24 апреля.

По сравнению с предыдущим банковским днем, курс доллара США вырос на 6 копеек и составляет 43,94 гривны за один доллар.

В то же время, евро подешевел на 11 копеек — до 51,38 гривны за один евро.

Также снизился курс польского злотого — на 2 копейки, до 12,10 гривны за один злотый.