Курс доллара на 2024 год: прогнозы бизнеса и Минфина

Средний официальный курс доллара в Украине по итогам 2024 года составит 41,1 грн за доллар.

В Украине курс доллара в 2024 году может возрасти. Национальный банк будет постепенно снимать действующие на валютном рынке ограничения и это может привести к умеренному росту стоимости доллара.

Так, руководители компаний в бюджетах на 2024 год закладывают стоимость валюты в среднем на уровне 41 грн/доллар. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА).

Кроме того, более половины опрошенных компаний, а именно 58%, прогнозируют положительную динамику развития своего бизнеса в 2024 году.

Минфин Украины предусматривает на 2024 год курс 41,4 грн/долл

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил об обеспокоенности укреплением гривны и рассчитывает на ослабление курса до 41,4 грн/$1.

"Нас беспокоит укрепление гривны... На следующий год предполагаем курс 41,4 грн/$1", — цитирует "Интерфакс-Украина" Марченко.

Министр пояснил, что речь идет о прогнозе Минэкономики и других уполномоченных структур, на которые Минфин ориентируется.

Напомним, доллар неожиданно начал дешеветь. Заметная смена тренда началась 30 августа. Эксперты говорят, что "виновником" укрепления гривны стал Национальный банк.

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