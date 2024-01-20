Курс доллара на следующей неделе – будут ли значительные изменения на валютном рынке

Каким будет курс доллара к гривне на следующей неделе.

Ситуация на валютном рынке на следующей неделе будет во многом зависеть от роли Национального банка. Именно от объемов и частоты валютных интервенций на межбанке, которые призваны унять спрос, будут зависеть курсовые показатели.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства "Глобус Банка".

С 22 по 28 января основные показатели рынка будут следующими:

коридор курсовых изменений на межбанке будет в пределах 37,5-39 грн/доллар и 40,5-42,5 грн/евро;

разница между курсами межбанка и наличного рынка ожидается на уровне 0,5–1 грн;

курсовые пределы колебаний на наличном рынке будут находиться на уровне 38-40 грн/доллар и 40-43 грн/евро.

"Таким образом, на следующей неделе ситуация на валютном рынке вряд ли коренным образом изменится: с начала действия режима "управляемой гибкости" именно межбанк задает тон для наличного рынка. Следовательно, курсовые показатели на наличном рынке будут формироваться именно с учетом безналичных курсов. В то же время мы не исключаем, что на рынок могут давить и другие факторы, действие и влияние которых просчитать сейчас очень тяжело", — объяснил эксперт.

Лесной напомнил, что у НБУ есть достаточный объем международных валютных резервов (до 40 млрд долларов), чтобы реализовывать достаточно гибкую тактику на межбанке.

"Следовательно можем предположить, что валютному рынку вряд ли будут угрожать какие-то стремительные курсовые изменения: будет действовать режим частых, но разнонаправленных изменений без неожиданных падений или наоборот — безумных взлетов", - резюмировал эксперт.

Напомним, в НБУ прокомментировали уровень инфляции в 2023 году.

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