Курс доллара на следующую неделю: банкир рассказал, что будет с валютой

На следующей неделе значительных изменений в курсах валют не будет. На межбанке доллар будет находиться в пределах 40-41 гривен.

Такое мнение в комментарии "Обозреватель" высказал директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко.

"Инерция рынка" и текущая ситуация подводят прогноз: в течение следующей недели глобальных изменений с курсом валют не произойдет. Таким образом, с 30 января по 5 февраля курс наличного доллара будет находиться в уже привычных пределах 40-41 грн за доллар", — рассказал он.

Равновесие на валютном рынке будет сопровождаться кратковременными колебаниями в пределах 0,5 грн. По словам эксперта, главной задачей в ближайшее время станет удержание экономической стабильности.

"Учесть все обстоятельства, которые могут повлиять на валютный рынок, сейчас достаточно сложно. Ведь идет война, каждый день страна находится под значительным давлением. Риск ракетных атак и их последствия прямо и косвенно влияют на все сферы жизни. Поэтому в ближайшие недели и месяцы содержания экономической стабильности станет одной из важных задач", — подчеркнул Герман Марченко.

Напомним, официальный курс валют в последней выходной января был таким: доллар США – 36,56 грн, евро – 39,74 грн, а польский злотый – 8,44 грн.

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