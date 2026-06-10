Курс доллара побил психологическую отметку: сколько стоит валюта в банках

Курс валют / © ТСН

Реклама

Банки обновили курсы валют на 10 июня, и средний курс продажи доллара впервые в истории превысил отметку в 45 гривен. Американская валюта продолжает дорожать как в банках, так и по официальному курсу Национального банка Украины.

Об этом стало известно с сайта «Минфин».

Средний курс покупки доллара составляет 44,68 грн, а продажи — 45,20 грн. За сутки доллар прибавил 23 копейки на покупке и 25 копеек на продаже. Официальный курс НБУ вырос до 44,84 грн за доллар.

Реклама

Евро также подорожал. Средний курс продажи европейской валюты вырос на 26 копеек и достиг 52,30 грн, тогда как средний курс покупки составляет 51,55 грн. Официальный курс НБУ поднялся до 51,90 грн за евро.

В крупнейших банках курс покупки наличного доллара составляет от 44,50 до 44,80 грн, а продажи — от 45,10 до 45,25 грн. В частности, ПриватБанк покупает доллары по 44,55 грн и продает по 45,15 грн, Ощадбанк — по 44,60 грн и 45,25 грн соответственно, Укрсиббанк — по 44,50 грн и 45,10 грн, ПУМБ — по 44,60 грн и 45,20 грн, а Райффайзен Банк — по 44,80 грн и 45,20 грн.

Курс покупки евро в банках составляет от 51,25 до 51,60 грн, а продажи — от 52,15 до 52,40 грн. В частности, ПриватБанк покупает евро по 51,40 грн и продает по 52,40 грн, Ощадбанк — по 51,50 грн и 52,35 грн, Укрсиббанк — по 51,25 грн и 52,15 грн, ПУМБ — по 51,60 грн и 52,30 грн, а Райффайзен Банк — по 51,30 грн и 52,36 грн.

Напомним, ранее экономисты дали прогноз по курсу валют в Украине. Часть экспертов прогнозировала постепенное, но уверенное проседание национальной валюты, тогда как другие аналитики отмечают исторические летние тенденции.

Реклама

Новости партнеров