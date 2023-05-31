Курс доллара в июне в Украине: что будет с американской валютой

Финансовый эксперт считает, что в начале лета Нацбанк сохранит официальный курс валют без изменений.

Курс доллара в июне в Украине не изменится существенно и будет колебаться в пределах 37-38 гривен.

Об этом кандидат экономических наук, финансовый эксперт Александр Хмелевский рассказал "Фактам ICTV".

Эксперт предупредил, что обострение боевых действий, атаки на критическую инфраструктуру и жилые дома в Украине могут повлечь за собой панику и увеличить спрос на наличную валюту.

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"Однако существенной девальвации наличной гривны в июне не ожидается. Курс будет колебаться в пределах 37-38 грн за доллар", – прогнозирует Хмелевский.

По его оценкам, хотя в июне НБУ должен подготовить план мер по ослаблению валютных ограничений по требованию МВФ, в начале лета Нацбанк сохранит официальный курс валют без изменений.

"Однако в случае продолжения увеличения дефицита внешней торговли и сокращения поступлений от международных партнеров, не исключено, что Нацбанк осенью вынужден будет провести девальвацию гривны", — предупредил финансовый эксперт.

Напомним, финансовый эксперт Сергей Фурса также анонсировал, что в июне курс доллара в Украине существенно не изменится и будет колебаться от 36,5 до 37,5 грн.

Гривна укрепилась: валютные колебания прекратились

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