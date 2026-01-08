- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 27
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс доллара в обменниках: сколько стоит американская валюта 8 января
Каков курс доллара в обменниках в четверг, 8 января.
По состоянию на 8 января в украинских обменниках курс доллара превышает официальный показатель Национального банка Украины.
По актуальным данным, средний курс покупки доллара в обменниках составляет 43,04 грн, а средний курс продажи — 43,29 грн за доллар.
Курс американской валюты в обменных пунктах может отличаться в зависимости от города и спроса на наличную валюту.
В то же время, по данным Национального банка, доллар подорожал сразу на 16 копеек и достиг 42,72 грн за доллар.