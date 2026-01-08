ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
27
Время на прочтение
1 мин

Курс доллара в обменниках: сколько стоит американская валюта 8 января

Каков курс доллара в обменниках в четверг, 8 января.

Автор публикации
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Курс доллара

Курс доллара / © Associated Press

По состоянию на 8 января в украинских обменниках курс доллара превышает официальный показатель Национального банка Украины.

По актуальным данным, средний курс покупки доллара в обменниках составляет 43,04 грн, а средний курс продажи — 43,29 грн за доллар.

Курс американской валюты в обменных пунктах может отличаться в зависимости от города и спроса на наличную валюту.

В то же время, по данным Национального банка, доллар подорожал сразу на 16 копеек и достиг 42,72 грн за доллар.

Дата публикации
Количество просмотров
27
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie