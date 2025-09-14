Спрос на американскую валюту в Украине среди граждан и бизнеса незначителен / © Associated Press

На середину сентября курсовые показатели колеблются в копеечном диапазоне, а спрос на иностранные купюры относительно низкий.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в комментарии Новости.LIVE, к чему готовиться украинцам в ближайшее время.

По данным эксперта, спрос на американскую валюту в Украине среди граждан и бизнеса незначителен. Предложение достаточно благодаря финансовой помощи международных партнеров и активизации экспорта сельскохозяйственной продукции. Поэтому сентябрь будет стабильным месяцем, а курсовые колебания не выйдут за пределы 20-30 копеек.

В ближайшее время, до конца сентября 2025 года, украинцам не стоит волноваться из-за курса доллара, потому что он точно не пересечет психологическую отметку 42 грн/долл.

Ранее банкир Тарас Лесовой прогнозировал, что до конца месяца курс евро будет активнее, ведь формируется преимущественно под влиянием глобальной динамики пары доллар/евро. Впрочем, спешно скупать евро нет смысла. Ведь августовский опыт показал, что после быстрого роста происходит такая же быстрая «откатка» курса.