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Курс доллара в Украине во втором полугодии 2023-го: прогноз банкира

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Курс доллара в Украине во втором полугодии 2023-го: прогноз банкира

Во втором полугодии 2023-го гривна по отношению к доллару будет укрепляться в дальнейшем. / Фото: Associated Press

Гривна будет укрепляться.

Во втором полугодии 2023-го гривна по отношению к доллару будет укрепляться в дальнейшем. Ожидается, что наличный курс обменных пунктов снизится до уровня официального курса валют."

Банкир Сергей Мамедов рассказал, каким будет курс доллара в Украине во втором полугодии 2023-го.

По его словам, на сегодняшний день средний наличный курс гривны в банках составляет 37,3 грн за один доллар. Большинство экспертов, подчеркнул Мамедов, не видят факторов, которые могли бы привести к обесцениванию национальной валюты в ближайшей перспективе.

"Украинская гривна в последнее время ощутимо укрепила свои позиции в наличном сегменте, что снижает спрос на иностранную валюту", – говорится в комментарии.

Как сообщалось, экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ рассказал, каким будет курс доллара в Украине после войны.

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Дата публикации
Просмотры
276
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