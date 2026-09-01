Курс доллара вырастет до 50 грн: экономист назвал возможную дату

Курс доллара / © Pixabay

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Курс доллара в Украине может достигнуть отметки 50 грн в конце 2027 года. В то же время, такой уровень не будет означать валютной или экономической катастрофы для страны.

Об этом в интервью Новости.LIVE заявил экономист Сергей Фурса.

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По его словам, если гривна завершит 2026 год на уровне около 45,5–46 грн за доллар, то подорожание американской валюты до 50 грн составит менее 10%.

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Экономист отметил, что для украинской экономики умеренное ослабление гривны является естественным процессом. Поэтому сама цифра в 50 грн за доллар может выглядеть значительно более угрожающей из-за психологического восприятия, чем из-за реального влияния на экономику.

«Девальвация на 5-10% в течение года — это абсолютно здоровая история для такой экономики, как Украина», — подчеркнул Фурса.

Таким образом, возможный курс на уровне 50 грн за доллар сам по себе не будет свидетельствовать о кризисе, если его достижение будет происходить постепенно и без резких валютных колебаний.

Напомним, сентябрь является месяцем преимущественного ослабления национальной валюты по отношению к доллару.

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