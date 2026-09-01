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Курс доллара вырастет до 50 грн: экономист назвал возможную дату
Экономист Сергей Фурса спрогнозировал, когда курс доллара в Украине может составить 50 грн, и объяснил, станет ли это проблемой для экономики.
Курс доллара в Украине может достигнуть отметки 50 грн в конце 2027 года. В то же время, такой уровень не будет означать валютной или экономической катастрофы для страны.
Об этом в интервью Новости.LIVE заявил экономист Сергей Фурса.
По его словам, если гривна завершит 2026 год на уровне около 45,5–46 грн за доллар, то подорожание американской валюты до 50 грн составит менее 10%.
Экономист отметил, что для украинской экономики умеренное ослабление гривны является естественным процессом. Поэтому сама цифра в 50 грн за доллар может выглядеть значительно более угрожающей из-за психологического восприятия, чем из-за реального влияния на экономику.
«Девальвация на 5-10% в течение года — это абсолютно здоровая история для такой экономики, как Украина», — подчеркнул Фурса.
Таким образом, возможный курс на уровне 50 грн за доллар сам по себе не будет свидетельствовать о кризисе, если его достижение будет происходить постепенно и без резких валютных колебаний.
Напомним, сентябрь является месяцем преимущественного ослабления национальной валюты по отношению к доллару.
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