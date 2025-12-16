Курс евро бьет рекорды: пересечет ли он отметку в 50 гривен до Нового года

Курс евро. / © УНИАН

Реклама

В Украине официальный курс евро достиг рекордно высокого значения – 49,65 грн. В настоящее время европейская валюта дорожает по отношению к доллару на международном рынке.

Об этом сообщил банкир Юрий Крохмаль в комментарии "РБК.Украина".

"Рост (курса – Ред.) происходит за счет того, что евро продолжает дорожать по отношению к доллару на международном рынке", - пояснил он.

Реклама

По его словам, такая динамика евро является следствием ожиданий понижения процентных ставок Федеральной резервной системой США в следующем году. Эта перспектива, говорит банкир, продолжает давить на доллар, ослабляя его позиции по отношению к основным мировым валютам.

Официальный курс Европейского центрального банка за период с 1 января по 16 декабря этого года вырос на 15% - до 1,18 дол.

Во второй половине декабря официальный курс гривны по отношению к евро будет находиться в пределах 48,50-50,50 грн. Курс доллара, прогнозирует Юрий Крохмаль, будет в диапазоне 41,80–42,80 грн.

Напомним, в течение прошлой недели, 8-12 декабря курс евро в Украине установил новый рекорд . По состоянию на 12 декабря его официальный курс к гривне достиг исторически рекордного уровня – 49,51. В то время как в понедельник, 8 декабря, он составлял 48,99 грн.

Реклама

Накануне, 15 декабря, ряд банков начал продавать валюту по новой цене – по 50 грн. В перечень банков, уже установивших соответствующие курсы евро, входят "ПУМБ", "Абанк", "Кристаллбанк", "Метабанк", "ТАСкомбанк", "БТА Банк" и "Украинский банк реконструкции и развития".