Курс евро ползет вверх: вырастут ли цены на продукты и услуги

В январе 2026 года курс евро достиг рекордного уровня, превысив психологический предел. Восходящий тренд будет продолжаться в ближайшее время.

Об этом сообщил доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии в редакции Новости.LIVE.

«Что будет дальше, зависит от многих факторов, например, отношений между ЕС и Соединенными Штатами Америки. Однако нет никаких перспектив считать, что евро стремительно подешевеет», — уточнил Плотников.

По его словам, курс может пошатнуться в случае глобальных недоразумений. Пока обострения отсутствуют, прогноз официального курса остается в диапазоне 49,90–50,20 грн/евро.

Могут ли подорожать товары

Украина импортирует многие товары из Европы, поэтому цены на потребительском рынке зависят от курса евро. Очевидно, чем дороже валюта, тем больше расходов людей. Экономист заверил, что в ближайшее время значительных ценовых изменений не произойдет, потому что продукцию завозили в декабре уже по курсу 43 грн/евро.

Считается, что влияние курса евро на цены будет проявляться постепенно, с задержкой примерно в несколько месяцев.

Ранее банкир сообщил, что в Украине в течение следующей недели, 12-18 января, спрос на валюту может несколько снизиться. Это позволяет прогнозировать укрепление гривны.