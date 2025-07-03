Евро приблизился к 50 гривнам: чего ожидать от курса до конца года

Курс евро и доллара в Украине

Реклама

Гривна ослабляется относительно евро — в начале июля курс почти достиг 50 гривен. В НБУ отметили, что для существенной девальвации фундаментальных причин нет.

Об этом сообщило издание hromadske.

Эксперты отмечают, что нынешний курс евро может еще вырасти. По словам директора аналитического департамента Eavex Capital Дмитрия Чурина, курс евро к доллару может достичь 1,20, что означает рост еще на 3,5%.

Реклама

Руководитель аналитического департамента центра «Финансовый пульс» Диляра Мустафаева прогнозирует, что НБУ и в дальнейшем будет придерживаться режима контролируемых колебаний, поэтому курс доллара будет оставаться в пределах до 45 гривен, а евро — до 50.

«До конца года курс гривны к доллару можно ожидать в диапазоне 41,5-43,50, курс гривны к евро — от 46,5 до 51,5 в зависимости от того, как будут развиваться события в мире и что еще может произойти вокруг США и их политики», — заявил руководитель службы продаж казначейских продуктов банка «Авангард» Юрий Крохмаль.

Отметим, что в четверг, 3 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс валют: доллар остался без изменений — 41,81 грн, тогда как евро снизился на 27 копеек и стоит 49,13 грн.

В то же время финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что единственный механизм влияния НБУ на сдерживание подорожания евро — это удешевление доллара. Именно такую тактику регулятор применял в течение прошлой недели.

Реклама