Курс евро в Украине установил новый рекорд: банкир объяснил почему

Курс евро в Украине значительно вырос. / © Государственная фискальная служба Украины

В течение недели на валютном рынке Украины происходил рост евро. По состоянию на 12 декабря его официальный курс к гривне достиг исторически рекордного уровня – 49,51. В то время как в понедельник, 8 декабря, он составлял 48,99 грн.

Почему курс евро рекордно вырос, объяснил банкир Тарас Лесовой в комментарии «РБК.Украина».

По его словам, главная причина резкого роста курса евро связана именно с мировой конъюнктурой. Официальный курс Европейского центрального банка с 1 января по 12 декабря 2025-го вырос от 1,03 до 1,17 доллара к евро.

«По состоянию на 11 декабря среднее соотношение евро к доллару составило 1 к 1,17. Например: 20 ноября среднее соотношение было на уровне 1 к 1,15, а по состоянию на 1 декабря — 1 к 1,16», — пояснил банкир.

Дополнительное влияние, пояснил банкир, также имеет повышенный спрос на евровалюту от украинского бизнеса и импортеров, которые активно проводят расчеты именно в евро.

Лесовой прогнозирует, что ситуация со спросом на евро на межбанковском рынке может выровняться в будущем, когда у НБУ будет достаточная возможность осуществлять интервенции на межбанке именно в евро, ведь постепенно основным финансовым «донором» Украины становится Евросоюз.

Напомним, финансовые эксперты сообщали о том, чему отдать предпочтение — доллару, который дешевеет, или евро, который дорожает. Отмечается, что главным экономическим событием на прошлой неделе стало принятие Верховной Радой закона о государственном бюджете на 2026 год, поэтому курс валют отреагировал на это.

