Курс гривны дошел до 42 за доллар: эксперт объяснил, чего ждать дальше

Гривны / © УНИАН

Реклама

Последнее ослабление курса гривни, достигшее отметки 42 гривны за доллар и вызвало беспокойство среди украинцев, произошло «на абсолютно пустом месте».

Такое мнение высказал в своих соцсетях Сергей Фурса, украинский инвестиционный банкир, финансовый эксперт.

Эксперт отметил, что паника была вызвана в большинстве своем публикациями, в которых утверждалось, что Международный валютный фонд (МВФ) якобы требует от Национального банка Украины (НБУ) девальвации гривны. Девальвация — это падение курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам или международным расчетным единицам. Простыми словами, это ситуация, когда ваши деньги теряют покупательную способность.

Реклама

«МВФ действительно выступает за девальвацию гривны. Но это не новость. Уже больше года МВФ в коммуникации с украинцами подчеркивает, что его волнует очень фиксированный курс. И что это, как правило, плохо заканчивается», — заявил Сергей Фурса.

По словам Сергея Фурсы, Фонд и Министерство финансов Украины видят в девальвации инструмент для облегчения финансирования дефицита бюджета, поскольку международная помощь конвертировалась бы в большее количество гривен.

Почему НБУ не идет навстречу МВФ?

Несмотря на желание МВФ, НБУ продолжает удерживать курс, руководствуясь другими приоритетами, а именно контролем над инфляцией — продолжающийся рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы.

«Позиция Нацбанка основывается на том, что он несет ответственность за инфляцию. Дополнительная же девальвация будет означать дополнительное давление на цены», — заявил Сергей Фурса.

Реклама

Фурса также добавил, что для бизнеса важнее соотношение гривны к евро. Поскольку Европа является основным торговым партнером, и гривна и так постепенно девальвирует по отношению к европейской валюте, падая вслед за долларом.

Торговый дефицит и импорт

Эксперт признает, что другим аргументом в пользу девальвации есть рекордный торговый дефицит. Однако он отмечает, что обесценивание гривни сейчас не поможет его снизить.

«Что бы действительно помогло придержать импорт, так это налоги. Удивительно, когда у нас до сих пор действуют льготные условия на импорт электроавтомобилей. Во время войны», — считает Фурса.

По его мнению, логичным шагом было бы введение увеличенного налогообложения на непроизводительный импорт, но такие меры политически непопулярны.

Реклама

«Очень странно, когда у нас до сих пор действуют льготные условия импорта электроавтомобилей. Во время войны. Так же во время войны мы позволяем себе не облагать посылки от китайцев, поддерживая таким образом китайского производителя, который в свою очередь поддерживает военную машину России. Во время войны на выживание не только льготы неуместны», — отметил Фурса.

Эксперт отмечает, что, несмотря на давление и желание МВФ, окончательное решение о курсовой политике остается за Национальным банком.

«Решение будет принимать Нацбанк. Давить на который МВФ во время войны не будет. Тем более, независимость регулятора это очень важная история и для самого МВФ. А Нацбанк в последней коммуникации четко сказал, что будет продолжать предыдущую политику по курсу», — подытожил Сергей Фурса.

Он добавил, что базовый прогноз по увеличению резервов НБУ в ближайшее время, в частности, благодаря ожидаемому репарационному кредиту, свидетельствует о том, что возможностей для удержания курса у регулятора будет достаточно.

Реклама

Напомним, на этой неделе народные депутаты приняли бюджет на 2026 год. Пока что в первом чтении. На этот раз дыра в государственной казне 2 триллиона гривен. Законотворцы и члены правительства надеются на щедрость международных партнеров. Поскольку все заработанные деньги мы тратим на войну, финансирование социальной сферы зависит исключительно от пособий из-за границы.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 27 октября. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США повысилась на 8 копеек и составляет 42,07 гривны.