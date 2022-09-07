Курс гривны: экономист рассказал, обесценится ли национальная валюта

Причин для резкой девальвации гривни пока нет.

Украина получает от западных партнеров нужные экономические транши, что помогает гривне держаться.

Об этом сказал инвестиционный банкир, экономический эксперт Сергей Фурса в эфире телемарафона.

Экономист отметил, что сейчас курсы гривни стабилизировался и благодаря помощи западных партнеров будет держаться и дальше.

"Сейчас мы получаем максимальный уровень с начала войны западной помощи, в августе мы получили 6 млрд при потребности в 4 млрд. Это привело, в том числе к росту резервов НБУ на 3 млрд долл., что очень значимо. Поэтому прямо сейчас говорить о то, что гривна на пороге какой-то девальвации не приходится", — сказал Фурса.

Экономист отметил, что при условии, если западные партнеры будут предоставлять Украине 3-4 млрд долларов поддержки, курс гривны будет держаться.

"Конечно, мы должны говорить, что пока идет война, давление на гривну будет. И потенциал к падению будет оставаться, пока идет война. Но это должно произойти в результате определенной совокупности факторов. Вот сейчас таких факторов мы не видим", — подчеркнул эксперт. .

Напомним, эксперт объяснил, при каких условиях курс доллара в Украине составит 50 гривен.

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