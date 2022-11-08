Курс гривны снова падает: сколько 8 ноября стоят доллар и евро в "ПриватБанке"

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" сегодня, 8 ноября, подорожал на 11 копеек – до 40,10 грн/долл., курс евро к гривне стал дороже на 60 копеек – до 39,80 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,60 грн/долл., евро – 38,80 грн/евро. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн., евро – 37,45 грн.

Стоит отметить, что в обменниках курс гривны 8 ноября ослаб и по отношению к доллару, и к евро. Так, доллар в обменниках сегодня вырос на 20 копеек – до 40,70 грн/долл., евро подорожал на 40 копеек и стоит 40,00 грн/евро.

Напомним, что официальный курс гривны по отношению к доллару с 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне. Так, он вырос на 25% – с 29,25 грн/долл. до 36,57 грн/долл. Такое решение было принято на фоне экономического положения Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам.

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