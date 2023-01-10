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Курс валют 10 января в обменниках и банках: сколько стоят доллар и евро

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Курс валют 10 января в обменниках и банках: сколько стоят доллар и евро

Фото: Associated Press

Банки в среднем покупают доллар за 40,30 грн, а евро – 42,00 грн.

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 10 января 2023 года. В обменниках доллар продают в среднем за 40,75 грн, а покупают – за 40,30 грн. Евро покупают 42,00 грн., а продают за 42,80 грн.

Об этом свидетельствуют данные Минфина.

Банки в среднем покупают доллар за 40,30 грн, а продают – за 40,75 грн. Евро покупают за 42,00 грн, а продают – за 42,80 грн.

Курс доллара в банках:

  • "Приватбанк" — 39,95 грн — 40,45 грн
  • "Ощадбанк" – 40,30 грн – 40,88 грн
  • "Укрэксимбанк" – 40,35 грн – 40,85 грн,
  • "Райффайзен" – 40,20 грн – 40,85 грн,
  • ПУМБ – 40,25 грн – 41,25 грн.

Курс евро в банках:

  • "Приватбанк" – 41,50 грн – 42,50 грн,
  • "Ощадбанк" – 41,70 грн – 42,80 грн,
  • "Укрэксимбанк" – 42,15 грн – 42,95 грн,
  • Райффайзен — 42,20 грн — 42,95 грн,
  • ПУМБ – 42,00 грн – 43,00 грн.

Напомним, НБУ установил курс валют 10 января : доллар на уровне 36,56, а евро – 39,08.

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Дата публикации
Просмотры
638
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