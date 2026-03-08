Курс валют 9–15 марта: выдержит ли гривна давление войны на Ближнем Востоке

Каким будет курс доллара на этой неделе: банкир рассказал / © Associated Press

Решающим фактором, каким будет курс доллара и евро на следующей неделе и пойдут ли они резко вверх, станут, среди прочего, события на Ближнем Востоке.

Об этом заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой в комментарии «УНИАН».

Он пояснил, что глобальные рынки продолжают работу в условиях напряжения. Поэтому инвесторы традиционно выбирают доллар как инструмент сохранения стоимости, что объясняет его укрепление к евро. По его словам, решающим фактором для соотношения доллара и евро будет развитие событий на Востоке.

По его прогнозу, курс доллара в Украине с 9 по 15 марта будет колебаться в пределах 42,5-43,35 гривны на межбанке и 42,5-43,5 гривны на наличном рынке.

Цена евро будет колебаться в пределах 49-51 гривны как на межбанковском, так и на наличном рынке.

Раньше мы писали, как по кошелькам украинцев ударит война за тысячи километров в Иране.