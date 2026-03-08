- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 268
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют 9–15 марта: выдержит ли гривна давление войны на Ближнем Востоке
Банкир Тарас Лесовой назвал границы валютного коридора на неделю с 9 по 15 марта.
Решающим фактором, каким будет курс доллара и евро на следующей неделе и пойдут ли они резко вверх, станут, среди прочего, события на Ближнем Востоке.
Об этом заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой в комментарии «УНИАН».
Он пояснил, что глобальные рынки продолжают работу в условиях напряжения. Поэтому инвесторы традиционно выбирают доллар как инструмент сохранения стоимости, что объясняет его укрепление к евро. По его словам, решающим фактором для соотношения доллара и евро будет развитие событий на Востоке.
По его прогнозу, курс доллара в Украине с 9 по 15 марта будет колебаться в пределах 42,5-43,35 гривны на межбанке и 42,5-43,5 гривны на наличном рынке.
Цена евро будет колебаться в пределах 49-51 гривны как на межбанковском, так и на наличном рынке.
Раньше мы писали, как по кошелькам украинцев ударит война за тысячи километров в Иране.