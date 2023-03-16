Курс доллара до конца 2023 года: эксперты спрогнозировали среднюю стоимость валюты в Украине

Средняя стоимость валюты в 2023 году может составить около 39,5 гривен за доллар.

Об этом говорят специалисты со ссылкой на информацию Минфина о росте экономики Украины в 2023 году на 1%.

По прогнозу украинской инвестиционной компании Concorde Capital, курс доллара в Украине до конца 2023 может находиться в пределах от 36,6 гривен за доллар.

По прогнозу международного банковского холдинга Morgan Stanley, до 45 гривен за доллар.

Стоимость американской валюты к концу текущего года может увеличиться и снова перешагнуть отметку в 40 гривен за доллар.

Отмечается, что средняя стоимость валюты в течение года может составлять около 39,5 гривен за доллар, ожидается плавная девальвация гривны.

"В Кабинете министров считают, что экономика Украины в 2023 году вырастет на 1%. В НБУ разрабатывают свои прогнозы и считают, что экономика вырастет на 0,3%. В то же время экспертные оценки имеют широкий коридор: от падения на 4,6% (Oxford Economics) к росту на 5,5% (Sense Bank)", – отмечают эксперты.

Добавим, что курс доллара в Украине оставался неизменным с 21 июля 2022 года.

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