Курс валют на 1 апреля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар прибавил в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют в среду, 1 апреля. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США повысилась на 12 копеек и составила 43,91 гривны. Изменились и показатели евро (прибавил 14 копеек) и злотого (вырос на 2 копейки).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США — 43,91 (+12 коп.)
Курс евро
1 евро — 50,45 (+14 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,75 (+2 коп.)
Как мы писали, на 30 марта официальный курс составляет около 43,84 грн за доллар и 50,49 грн за евро. Во второй половине марта гривня укрепилась, а Нацбанк сдержал рост курса, не допустив удорожание доллара до 45 грн. На Пасху ожидается относительная стабильность курса без резких скачков, хотя на рынке сохраняется повышенный спрос на валюту.