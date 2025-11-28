- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 284
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 1 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
После выходных доллар и евро вырастут в цене.
Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 1 декабря. Доллар прибавил 7 коп. Евро вырос на 2 коп. Польский злотый потерял 1 коп.
Об этом говорится на сайте Нацбанка.
Курс доллара
1 доллар США - 42,26 (+7 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,89 (+2 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,53 (-1 коп.)
