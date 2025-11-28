ТСН в социальных сетях

Курс валют на 1 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

После выходных доллар и евро вырастут в цене.

Курсы валют.

НБУ установил курс валют на понедельник, 1 декабря. / © Getty Images

Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 1 декабря. Доллар прибавил 7 коп. Евро вырос на 2 коп. Польский злотый потерял 1 коп.

Об этом говорится на сайте Нацбанка.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 42,26 (+7 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 48,89 (+2 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,53 (-1 коп.)

Как сообщалось, в 2026-м в Украине вырастет прожиточный минимум для разных категорий населения. Согласно проекту Госбюджета, общий показатель должен составлять 3209 грн.

