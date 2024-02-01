Курс валют на 1 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 1 февраля. Стоимость доллара – 37,56 – это аж на 31 коп. меньше курса накануне. Евро в это время уменьшилось на 22 коп., а злотый упал на 3 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 37,56 грн (-31 коп.)

Курс евро

1 евро – 40,70 грн (-22 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,39 грн (-3 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,50 – 38,10 грн

"Ощадбанк" – 37,60 – 38,10 грн

"ПУМБ" – 37,80 – 38,40 грн

"Укрсиббанк" – 37,65 – 38,20 грн

"Укрэксимбанк" – 37,55 – 38,25 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 40,75 – 41,75 грн

"Ощадбанк" – 40,75 – 41,60 грн

"ПУМБ" – 41,30 – 42,00 грн

"Укрсиббанк" – 40,65 – 41,65 грн

"Укрэксимбанк" – 41,00 – 41,80 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,33 – 9,71 грн

"Сбербанк" — 9,00 — 9,60 грн

"ПУМБ" – 9,20 – 9,70 грн

"Укрэксимбанк" – 9,15 – 9,50 грн

Как сообщалось, американская валюта снова начала дорожать после того, как дешевела почти три недели. Покупать или продавать валюту – что советуют специалисты.

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