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Курс валют на 1 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый
Американский доллар потерял в цене.
Национальный банк Украины обнародовал курс валют в среду, 1 июля.
По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США снизилась на 5 копеек и составляет 44,79 грн. Изменились и показатели евро и злотого: упали на 13 и 5 копеек соответственно.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США - 44,79 (-5 коп.)
Курс евро
1 евро - 51,03 (-13 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,88 (-5 коп.).
Ранее речь шла о том, что доллар и евро в последнее время подорожали . Это вызвало повышенный спрос на валюту. Экономисты считают, что покупать ее сейчас только из-за страха дальнейшего роста курса не стоит. Для получения дохода выгоднее остаются гривневые депозиты и ОВГЗ, поскольку они приносят более высокую доходность. В то же время, часть сбережений можно держать в валюте как защиту от курсовых рисков и для диверсификации.