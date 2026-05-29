Курс валют на 1 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
После выходных американский доллар останется без изменений.
Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 1 июня. Доллар остался без изменений. Евро взлетело на 12 коп. Злотый вырос на 5 коп.
Об этом стало известно с сайта НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 44,26 (0 коп.)
Курс евро
1 евро - 51,55 (+12 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 12,19 (+5 коп.)
Как сообщалось, украинцев могут оштрафовать за переводы на банковские карты. Речь идет прежде всего о ситуациях, когда люди фактически занимаются предпринимательской деятельностью через обычные банковские карты без официальной регистрации ФЛП.
