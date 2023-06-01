Курс валют на 1 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Евро и злотый стремительно подешевели.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 1 июня. Курс доллара не изменился. За сутки евро подешевело на 23 коп. Злотый снизился на 8 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,05 грн (-23коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,60 грн (-8 коп.).
В обменниках доллар продают в среднем по 37,00 грн. Покупают за 37,10 грн. За евро в обменниках предлагается 40,00 грн. Продают по 41,00 грн.
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 36,90 – 37,40 грн
- "Ощадбанк" – 36,80 – 37,80 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,15 – 37,65 грн
- "Райффайзен" – 37,10-37,55 грн
- ПУМБ – 37,00- 37,75 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 39,55 – 40,55 грн
- "Ощадбанк" – 39,70 – 40,70 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,15 – 40,75 грн
- "Райффайзен" – 40,10 – 40,65 грн
- ПУМБ – 39,75 – 41,75 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 8,60 – 8,80 грн
- "Сбербанк" — 8,30 — 9,00 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,55 – 9,00 грн
- ПУМБ – 8,50 – 9,00 грн
Напомним, финансовый эксперт Александр Хмелевский считает, что курс доллара в июне в Украине не изменится существенно и будет колебаться в пределах 37-38 гривен.