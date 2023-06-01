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Курс валют на 1 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Курс валют на 1 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

НБУ установил официальный курс валют на 1 июня. / Фото: УНИАН

Евро и злотый стремительно подешевели.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 1 июня. Курс доллара не изменился. За сутки евро подешевело на 23 коп. Злотый снизился на 8 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 39,05 грн (-23коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 8,60 грн (-8 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 37,00 грн. Покупают за 37,10 грн. За евро в обменниках предлагается 40,00 грн. Продают по 41,00 грн.

Курс доллара в банках:

  • "ПриватБанк" – 36,90 – 37,40 грн
  • "Ощадбанк" – 36,80 – 37,80 грн
  • "Укрэксимбанк" – 37,15 – 37,65 грн
  • "Райффайзен" – 37,10-37,55 грн
  • ПУМБ – 37,00- 37,75 грн

Курс евро в банках:

  • "ПриватБанк" – 39,55 – 40,55 грн
  • "Ощадбанк" – 39,70 – 40,70 грн
  • "Укрэксимбанк" – 40,15 – 40,75 грн
  • "Райффайзен" – 40,10 – 40,65 грн
  • ПУМБ – 39,75 – 41,75 грн

Курс злотого в банках:

  • "ПриватБанк" – 8,60 – 8,80 грн
  • "Сбербанк" — 8,30 — 9,00 грн
  • "Укрэксимбанк" – 8,55 – 9,00 грн
  • ПУМБ – 8,50 – 9,00 грн

Напомним, финансовый эксперт Александр Хмелевский считает, что курс доллара в июне в Украине не изменится существенно и будет колебаться в пределах 37-38 гривен.

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Дата публикации
Просмотры
1203
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